النيابة تتسلم التحريات وتستعجل تقرير الصفة التشريحية لكشف غموض جثة شاب بالوراق

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة شاب ملقاة فى إحدى الشوارع بمنطقة الوراق، استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وتسلمت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتى تضمنت أقوال عدد من شهود العيان.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بشارع فى الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، لا توجد به إصابات ظاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المجنى عليه، التوصل للمتهم بارتكاب الجريمة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.