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المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين سقطا بكيلو حشيش فى السلام

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين سقطا بكيلو حشيش فى السلام حشيش،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أرسلت نيابة السلام، عينة من كيلو جرام من مخدر الحشيش، ضبطت بحوزة عاطلين، إلى المعمل الكيميائى بالقاهرة، لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت التحريات، أن المتهمين هم "سامح. و"، و"إبراهيم. ح" عاطلين، واعترفا بحيازتهما مخدر الحشيش بقصد ترويجه بدائرة القسم والكسب غير المشروع.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام أول، تفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، من القبض على المتهمين وبحوزتهما كيلو من مخدر الحشيش وهاتفى محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهما.

 


حبس

نيابة السلام

تجارة المخدرات

تجارة الحشيش

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