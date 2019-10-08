العدل تفتتح البرنامج التدريبى للكوادر القضائية لدول أفريقيا الناطقة باالفرنسية

كتب ـ إبراهيم قاسم

افتتحت وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، البرنامج التدريبى للكوادر الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية بمقر المركز القومى للدراسات القضائية، بهدف نقل الخبرات القانونية والقضائية المصرية للمتدربين من هذة الدول.

ويستهدف البرنامج التدريبي الاسهام فى ثقل الخبرات المختلفة لدى الدارسين وترسيخ قيم التفاهم المشتركة بين مصر وجاراتها من الدول الافريقية.

وأشاد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية في مستهل الدورة التدريبية بالتعاون البناء بين المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في تحقيق أهداف السياسة المصرية بشأن تنمية القارة الافريقية من خلال تدريب الكوادر القضائية من الدول الافريقية.

وأضاف أن وزارة العدل بناء على توجيهات وزير العدل تحرص على توفير خدمات التدريب القانونى لشقيقاتها من الدول الافريقية والتى يجمعها بمصر رابط الجغرافيا والمصلحة المشتركة فى ترسيخ قيم التنمية والاستقرار.

جدير بالذكر، أن افتتاح البرنامج التدريبى كان بحضور السفير هشام عسران نائب الامين العام بالوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية، والذى أعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية من أجل إقامة مثل هذه اللقاءات التدريبة والتى تهدف الي تعزيز التنمية في القارة الافريقية.