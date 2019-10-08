السلطات الأفغانية تعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة فى شبه القارة الهندية

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أعلنت مديرية الأمن الوطنى الأفغانى، اليوم الثلاثاء، مقتل عاصم عمر زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى فى شبه القارة الهندية، خلال عملية للقوات الأفغانية فى إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.

وذكرت المديرية، التى تعد جهاز الاستخبارات فى البلاد، فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن والدفاع الأفغانية أجرت عملية مشتركة فى منطقة موسى قلعة فى إقليم هلمند قبل حوالى أسبوعين.

وأضاف البيان، أن قوات الأمن والدفاع قتلت عاصم عمر، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى لشبه القارة الهندية، كما قتلت القوات عددا من قادة القاعدة وطالبان الآخرين خلال الغارة نفسها، وكان بينهم المدعو أبو ريحان الذى كان يلعب دورا رئيسيا فى الحفاظ على العلاقات بين عاصم عمر وأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.