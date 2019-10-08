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الرئيس اللبنانى يدعو الصيارفة للمحافظة على مصلحة البلاد المالية والاقتصادية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:21 م
الرئيس اللبنانى يدعو الصيارفة للمحافظة على مصلحة البلاد المالية والاقتصادية الرئيس اللبنانى ميشال عون
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دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، القائمين على مؤسسات وشركات الصرافة فى لبنان، إلى المحافظة على مصلحة البلاد وعدم الإضرار بسمعتها المالية والاقتصادية والسياحية، مشددا على أن لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذى ترعاه القوانين.
 
وأشار عون، خلال استقباله ظهر اليوم وفدا من نقابة الصرافين فى لبنان، إلى ضرورة الإعلان بشكل واضح عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لدى الصيارفة، مقترحا عليهم الاتفاق على مسودة أخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين فى المهنة بالأصول والقواعد، وبالتنسيق مع مصرف لبنان (البنك المركزي) ولجنة الرقابة على المصارف.
 
من جانبه، أعرب وفد نقابة الصرافين فى لبنان عن تقديرهم لرئيس الجمهورية، وتدخله لمعالجة أوضاع الصيارفة، خلال الظروف الاستثنائية التى مروا بها الأسبوع الماضي، فى ظل أزمة النقص الحاد للدولار والتى كادت أن تدفعهم إلى إعلان الإضراب بسبب ما تعرضوا له من ملاحقات أمنية وقضائية.
 
وأشار، إلى التزامه القوانين للمحافظة على قاعدتى العرض والطلب فى ما يخص صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والانتظام فى العمل نتيجة توافر السيولة فى مؤسسات الصرافة، مؤكدا أن أن السيولة بالدولار الأمريكى متوفرة، وأنه لا يوجد ثمة داع للقلق من نقص الدولار فى الأسواق.
 
وكان جهاز أمن الدولة فى لبنان، قد استدعى خلال الأيام القليلة الماضية عددا من أصحاب شركات الصرافة، وحقق معهم فى ضوء قرارات بهذا الشأن صدرت عن النيابة العامة فى عدد من المناطق، لاتهامهم بالتلاعب فى سعر الصرف، وقام الجهاز بتنفيذ قرارات قضائية بإغلاق عدد من مؤسسات الصرافة، وهو الأمر الذى هدد معه الصيارفة بالإضراب فى عموم البلاد، قبل أن يتدخل الرئيس اللبنانى ميشال عون لإقناعهم بعدم الإضراب.
 
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكى فى الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزى رياض سلامه، والذى أعلن مؤخرا أن الاحتياطى النقدى يبلغ 38.5 مليار دولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب. 
 
ويؤكد المستوردون فى عدد من القطاعات، وفى مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمى مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها فى الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
 

لبنان

الرئيس اللبنانى

الاقتصاد اللبنانى

ميشال عون

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