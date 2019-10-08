الرئاسة الروسية: واشنطن لم تعلن رسميا خروجها من اتفاقية "السماء المفتوحة"

موسكو(أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن بلاده مازالت تنطلق من أن الولايات المتحدة لم تعلن رسميا انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة، مشيرا إلى أن موسكو لا تثق فى وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال بيسكوف - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء "لم تكن هناك أى تصريحات رسمية بهذا الشأن، ولا يمكن اعتبار وسائل الإعلام الأمريكية مصدرا موثوقا به بسبب العاصفة التى تحدث الآن فى المجال الإعلامى الأمريكى".

وأضاف "يتعين التعامل بعناية مع هذه التصريحات وانتظار تأكيد رسمى أمريكى، لافتا إلى أن الكرملين يخشى من جولة جديدة لسباق التسلح ولا يرغب التورط فى هذا السباق".

وفيما يتعلق بتطوير الولايات المتحدة لأسلحة حديثة، قال بيسكوف "نحن نراقب عن كثب الإجراءات التى تتخذها واشنطن بشأن تطوير أنظمة الأسلحة الجديدة".