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الخارجية الماليزية: حملة المقاطعة لا تؤثر على العلاقات الثنائية مع الهند

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:07 ص
الخارجية الماليزية: حملة المقاطعة لا تؤثر على العلاقات الثنائية مع الهند وزير الخارجية الماليزى السيد سيف الدين عبدالله
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قال وزير الخارجية الماليزى السيد سيف الدين عبدالله، إن حملة مقاطعة ماليزيا (#BoycottMalaysia) التى أطلقها الشعب الهندى مؤخرا فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لا تؤثر على سمعة بلاده فى المستوى الدولى والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية، عن سيف الدين قوله خلال جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة مطمئنة إلى أن هذه الحملة التى تأتى ردا على خطاب رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد حول قضية جامو وكشمير فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 المنعقدة فى نيويورك باتت متضائلة.
 
وأضاف، "لقد قمنا بتحليلها ، وأنا واثق من أن هذه الحملة بدأت تتضاءل ويمكن القول إنها غير موجودة اليوم".
 
وجاء ذلك، رداً على السؤال المطروح خلال جلسة البرلمان حول موقف ماليزيا من حملة #BoycottMalaysia، التى أطلقها الهنود بعد خطاب الدكتور مهاتير فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.
 
كان الدكتور مهاتير، قد تطرق فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى قضية جامو وكشمير ، ودعا الهند إلى العمل مع باكستان لتسوية هذه القضية .
 

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