سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يدمر نفقا يحوى ورشا لصنع الطائرات المسيرة فى إدلب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:57 ص
الجيش السورى يدمر نفقا يحوى ورشا لصنع الطائرات المسيرة فى إدلب الجيش السورى - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دمرت وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش السورى، اليوم الثلاثاء، نفقا تستخدمه الجماعات المسلحة فى إخفاء الذخائر، ويحتوى على ورش لتصنيع الطائرات المسيرة جنوبى إدلب. 
 
وقال مصدر عسكرى سورى، وفقا لقناة (روسيا اليوم) "إن الذخائر التى تم العثور عليها فى النفق حصل عليها المسلحون من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسى "الناتو".
 
وأشار المصدر، إلى أنه عادة ما تكون لهذه الأنفاق تفرعات أخرى، وتكون مجهزة بالكهرباء، وتحتوى على فتحات للتهوية، لافتا إلى أنه تم تدمير عشرات الأنفاق فى إدلب منذ بداية الحرب، كان يحتمى بها المسلحون أثناء الغارات الجوية.
 

الجيش السورى

مصنع طائرات مسيره

طائرات مسيره

ادلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: 6.6 مليار جنيه لرفع مستوى 1000 قرية بمختلف أنحاء الجمهورية

رئيس الوزراء: 6.6 مليار جنيه لرفع مستوى 1000 قرية بمختلف أنحاء الجمهورية

محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد أزمات رفع الأثقال

محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد أزمات رفع الأثقال

رئيس الوزراء: شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى.. وقضينا على "ظاهرة العشش"

رئيس الوزراء: شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى.. وقضينا على "ظاهرة العشش"

رئيس الوزراء يستعرض بشائر الخير بعد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى

رئيس الوزراء يستعرض بشائر الخير بعد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى

رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى نمو علاقات التعاون الثنائية

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى نمو علاقات التعاون الثنائية

مؤتمر صحفى بعد قليل للرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

مؤتمر صحفى بعد قليل للرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة