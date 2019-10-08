سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: شكل الأطفال فى النظام الجديد مفرح ويجب أن يكون هناك معايير لترقية المعلم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:41 م
التعليم: شكل الأطفال فى النظام الجديد مفرح ويجب أن يكون هناك معايير لترقية المعلم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور، إنه يجب أن يكون هناك معايير محددة وواضحة لتحديد شكل المعلم وترقيته وتقييمه، قائلة: يجب أن تكون هناك مسطرة لقياس أداء الجميع لا توجد فيها محسوبية لأحد على آخر.
 
وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية، إن التعليم مسألة أكبر من مسمى وظيفى وترقية، مؤكدة أن الوزارة تهدف إلى تعليم الأطفال بشكل صحيح ولو متعلموش "هنتحاسب عليهم".
 
وأوضحت الوزارة أن تركة التعليم ثقيلة بدءا من المناهج والكثافات والعجز فى المعلمين وبناء المدارس، موضحة: ممكن نكون زى اليابان بس لازم نتعب، وعملية مقاومة التغيير من البعض تحتاج لأطباء نفسيين لمعرفة أسبابها. 
 
وتابعت: لازم نصبر لأنه قدامنا مدة، وهى زى تربية الطفل بتاخد وقت، عشان نطلع حاجة كويسة، والنظام الجديد والتطوير أصبح واقعا، ويستفيد منه 6 مليون طفل فى الصفوف الأولى، قائلة: شكل الولاد فى النظام الجديد  مفرح، وسيتم الانتهاء من بناء مناهج جديدة عام 2021.
 
 
 

 


التربية والتعليم

مؤتمر صلاحية شهادة المعلم

النظام الجديد التعليم

اخبتر التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب وزير التعليم: التعاقد مع خريجين لن يكون بشكل موسمى ولكن بصفة مستمرة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:41 ص

التعليم: عقد اختبارات إلكترونية لـ 88 ألف معلم على اختبارات الترقى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:18 ص

التعليم تحذر المديريات من قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة بعد منتصف نوفمبر المقبل.. وتؤكد: يجب وقف التحويل الذى يسعى به صاحبه للغش.. والأماكن التى ظهر بها غش جماعى أو شغب لن يعقد فيها امتحانات مرة أخرى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:00 ص

التعليم: عقد آخر اختبار للطلبة المتقدمين لمدرسة الضبعة نهاية الأسبوع الجارى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

رئيس الوزراء: 6.6 مليار جنيه لرفع مستوى 1000 قرية بمختلف أنحاء الجمهورية

رئيس الوزراء: 6.6 مليار جنيه لرفع مستوى 1000 قرية بمختلف أنحاء الجمهورية

محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد أزمات رفع الأثقال

محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد أزمات رفع الأثقال

رئيس الوزراء: شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى.. وقضينا على "ظاهرة العشش"

رئيس الوزراء: شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى.. وقضينا على "ظاهرة العشش"

الاتحاد الأوروبى يهدد فيس بوك.. مطالبات باستجواب الشبكة الاجتماعية بسبب عملتها الرقمية "ليبرا".. سن تشريعات لحماية الاقتصاد العالمى.. وباى بال وفيزا وماستركارد ينسحبون من دعمها خوفا من التورط

الاتحاد الأوروبى يهدد فيس بوك.. مطالبات باستجواب الشبكة الاجتماعية بسبب عملتها الرقمية "ليبرا".. سن تشريعات لحماية الاقتصاد العالمى.. وباى بال وفيزا وماستركارد ينسحبون من دعمها خوفا من التورط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة