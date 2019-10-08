التعليم: شكل الأطفال فى النظام الجديد مفرح ويجب أن يكون هناك معايير لترقية المعلم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور، إنه يجب أن يكون هناك معايير محددة وواضحة لتحديد شكل المعلم وترقيته وتقييمه، قائلة: يجب أن تكون هناك مسطرة لقياس أداء الجميع لا توجد فيها محسوبية لأحد على آخر.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية، إن التعليم مسألة أكبر من مسمى وظيفى وترقية، مؤكدة أن الوزارة تهدف إلى تعليم الأطفال بشكل صحيح ولو متعلموش "هنتحاسب عليهم".

وأوضحت الوزارة أن تركة التعليم ثقيلة بدءا من المناهج والكثافات والعجز فى المعلمين وبناء المدارس، موضحة: ممكن نكون زى اليابان بس لازم نتعب، وعملية مقاومة التغيير من البعض تحتاج لأطباء نفسيين لمعرفة أسبابها.

وتابعت: لازم نصبر لأنه قدامنا مدة، وهى زى تربية الطفل بتاخد وقت، عشان نطلع حاجة كويسة، والنظام الجديد والتطوير أصبح واقعا، ويستفيد منه 6 مليون طفل فى الصفوف الأولى، قائلة: شكل الولاد فى النظام الجديد مفرح، وسيتم الانتهاء من بناء مناهج جديدة عام 2021.