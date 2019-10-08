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"التضامن" تحتفل بمنتدى فتيات مصر الخميس المقبل

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:13 م
"التضامن" تحتفل بمنتدى فتيات مصر الخميس المقبل صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تنظم وزارة التضامن الاجتماعى بعد غدا الخميس، احتفالية حول منتدى " فتيات مصر "، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للفتاة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة وبحضور وزيرة التضامن .

من المقرر أن يتضمن الاحتفال حلقة نقاشية حول قيادة الفتيات فى مجال السلامة والقيادة والصحة متضمنة عروضا حول صحة الفتيات والزواج المبكر وختان الإناث وسلامة الفتيات فى المناطق الحضرية.

جدير بالذكر انه تم إطلاق اليوم العالمى الأول للفتاة فى عام 2012، بعد الدعوة العالمية من قبل الفتيات أنفسهن لتأسيس هذا اليوم رسميا، من خلال قرار من الأمم المتحدة، بدعم من الوفد الكندى وبلان إنترناشونال لرفع مستوى الوعى حول التحديات الخاصة التى تواجه الفتيات ولاتخاذ الإجراءات لمواجهة ذلك.

وانضمت العديد من البلدان إلى الحركة فى عمل متضافر لإظهار الدعم للفتيات فى 11 أكتوبر من كل عام، ويبقى الهدف الأساسى هو التركيز على جعل الحياة الغير مرئية للفتيات – بكل ما تتضمنه من محن وقوة – ظاهرة وواضحة للجميع لإلهام المسئولية والمشاركة الاجتماعية للعمل من أجل تعزيز حقوق الفتيات

 


التضامن

منتدى فتيات مصر

احتفال اليوم العالمى للفتاة

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