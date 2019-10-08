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التحقيق مع 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:00 ص
التحقيق مع 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة كلابش،ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.


نيابة الشئون المالية والتجارية

غسل الأموال

تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية

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