اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الثلاثاء، منها القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وكلمة الدكتور مصطفى مدبولى في مجلس النواب، ووفاة الفنان طلعت زكريا.



