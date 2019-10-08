احتجاز سورى بعد اصطدام شاحنة بعدد من السيارات فى غرب ألمانيا

رويترز

قال مدعون ألمان إن سوريا اعتقل للاشتباه فى أنه خطف شاحنة وصدم بها عددا من السيارات فى غرب ألمانيا مساء الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مسؤولى أمن قولهم إن الحادث الذى وقع فى مدينة ليمبورج يتم التعامل معه على أنه عمل إرهابى. ورفض المدعى رالف بادل التعقيب على الدافع وراء الهجوم اليوم الثلاثاء. وقال إنه يتم التعامل معه على أنه شروع فى قتل.

وذكر أن الشاحنة اصطدمت بثمانى سيارات فى المدينة التى تقع شمالى فرانكفورت.

ومن المقرر أن يمثل الرجل البالغ من العمر 32 عاما أمام قاض سيحدد إن كان لابد من استصدار مذكرة اعتقال رسمية.