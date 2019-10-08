سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

اجتماعات أردنية عراقية غدا الاربعاء لبحث التعاون الثنائى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:34 م
اجتماعات أردنية عراقية غدا الاربعاء لبحث التعاون الثنائى المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنى ينال البرماوى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد اللجنة الوزارية العراقية الأردنية المشتركة غدا الأربعاء اجتماعات لبحث تعزيز التعاون الثنائى فى عدة مجالات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني ينال البرماوي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية/بترا/ "إن اللجنة الفنية التي يرأسها أمين عام الوزارة يوسف الشمالي ونظيره العراقي ستبحث مجالات التعاون الأردني العراقي في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية.
كما تعقد اللجنة الوزارية بعد غد الخميس برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ونظيره العراقي صالح الجبوري.


الأردن

العراق

ينال البرماوي

التجارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر

استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر

موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

فيديو.. على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

فيديو.. على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

كواليس قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

كواليس قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة