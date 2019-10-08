أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الجبل الأسود القضايا ذات الاهتمام المشترك

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بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مع سرديان دارمانوفيتش وزير خارجية ًالجبل الأسود، والذى يقوم حاليا بزيارة للقاهرة، القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن اللقاء الذى عقد بمقر الجامعة شهد تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجامعة العربية والجبل الأسـود فى عدد من المجالات المختلفة.

وأكد الأمين العام حرص الجامعة على تعزيز هذه العلاقات وآليات التنسيق والتشاور مع حكومة الجبل الأسود، مشيدا على وجه الخصوص بمواقفها الإيجابية داخل المحافل الدولية إزاء القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس فى التزام الجبل الأسـود المقدر بمساندة المواقف والقرارات التى تناصر الحقوق الفلسطينية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعبر أبو الغيط عن ثقته فى أن الجبل الأسـود ستواصل دورها الإيجابى دعما للسلم والأمن والاستقرار فى المنطقة العربية.

من جانبه، ثمن وزير خارجية الجبل الأسود علاقات بلاده بالدول العربية، مؤكدا أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة وحرصهم على توسيع رقعة التعاون السياسى والاقتصادى والتبادل التجارى مع العالم العربى تحت مظلة الجامعة.