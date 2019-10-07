CBS News: زوجة دبلوماسى أمريكى فى بريطانيا تهرب بعد قتلها مراهق فى حادث سير

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى بى إس نيوز" الأمريكية إن زوجة دبلوماسى أمريكى مقيم فى بريطانيا متهمة باستخدام الحصانة الدبلوماسية للهروب من العدالة، وذلك بعد الاشتباه بارتكابها حادث مميت أسفر عن مقتل مراهق بريطانى، لتهرب بعدها من البلاد.

وقالت شارلوت تشارلز وتيم دان، والدا المراهق الذى راح ضحية الحادث، إن خسارتهما فادحة ولا تقدر بثمن، فهم لم يفقدا فقط طفلهما هارى عندما صدمته السيارة أثناء ركوبه دراجته النارية، إنما لم تتاح لهما فرصة الحزن على ابنهما البالغ من العمر 19 عامًا في المستشفى بشكل صحيح.

وأوضحت الشبكة أن السائق البالغ من العمر 42 عامًا والذي اصطدم بهاري يعتقد أنه زوجة دبلوماسي أمريكي. ويقول المحققون إنها غادرت من قاعدة كرافتون لسلاح الجو الملكى، التي وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بأنها قاعدة تجسس أمريكية - وكانت تسير في الجانب الخطأ من الطريق عندما اصطدمت بهارى، ونقلت بعدها بأيام إلى الولايات المتحدة بحصانة دبلوماسية.

وقالت شارلوت "نريد أن نعيدها. نريد بعض الإقرار منها بأنها نادمة".

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية لـ "سى بى إس نيوز" إن مثل هذه الطلبات تؤخذ على محمل الجد ، لكنها أضافت: "بالنظر إلى التأثير العالمي لهذه القرارات ، فنادراً ما يتم التنازل عن الحصانة".

وسيلتقي والدا دان مع وزير الخارجية الأمريكي دومينيك راب هذا الأسبوع ، لكن سيتعين على كبير الدبلوماسيين في البلاد السير في خط رفيع ، وتحقيق التوازن بين الاتفاقيات الدولية مع الحليف الأكثر أهمية لبلاده واحتياجات الأسرة التي تعاني من الحزن.