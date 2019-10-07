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7 مطالب لأولياء الأمور بعد مرور أسابيع من بدء العام الدراسى الجديد

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:00 ص
7 مطالب لأولياء الأمور بعد مرور أسابيع من بدء العام الدراسى الجديد المدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بعد مرور أسابيع على بدء العام الدراسى الجديد، أعلن أولياء أمور عن بعض المطالب لتحقيق انضباط كبير فى العام الدراسى الجديد، اليوم السابع" يرصد أبرز هذه المطالب فى 7 خطوات.

1ـ توفير معلمين فى المدارس التى يوجد فيها عجز فى أعضاء هيئة التدريس.

2ـ استكمال أعمال الصيانة وتوفير مقاعد فى بعض الفصول التى تعانى مشكلة مقاعد غير صالحة للاستخدام.

3ـ تقليل الكثافات الطلابية، فى بعض المدارس.

4ـ تسكين طلاب رياض الأطفال فى المدارس الرسمية للغات قبل مرور الفصل الدراسى الأول.

5ـ تغيير قواعد الشرح فى المرحلة الثانوية واعتمادها على التكنولوجية الحديثة والسبورة الذكية.

6ـ وصول الكتب المتبقية إلى الطلاب خاصة كتاب كونكت بلس المستوى الرفيع لطلاب النظام الجديد فى الصفوف الدراسية الأولى.

7ـ مراقبة المدارس الخاصة لعدم قيامها برفع المصروفات الدراسية.

 

 


التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

المصروفات الدراسية

اخبار التعليم

عجز المعلمين

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