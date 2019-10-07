500 مليون يورو قرض ميسر من الاتحاد الأوروبى للأردن

وكالات

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبي، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، أن مجلس المفوضية الأوروبية وافق مؤخرًا على تقديم قرض ميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو، بانتظار المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبى ومجلس المفوضية الأوروبية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جددت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين الحل الوحيد للصراع، مؤكدةً موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعد القدس عاصمة لدولتين.

واتفق الطرفان على ضرورة تكاتف الجهود لكسر الجمود في العملية السلمية والتقدم نحو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يوليو 1967 م ، وهو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

وأكدا عمق الشراكة التي تربط الأردن والاتحاد والحرص على إيجاد آفاق أوسع لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والتنموية، كما أكدا استمرار تنسيق الجهود لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.