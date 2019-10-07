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5 أشخاص يتهمون طالب الهندسة ومدير بنك بالنصب والاحتيال فى الإسماعيلية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:50 م
5 أشخاص يتهمون طالب الهندسة ومدير بنك بالنصب والاحتيال فى الإسماعيلية اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم

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اتهم 5 أشخاص طالب بكلية الهندسة ومدير فرع أحد البنوك بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى توظيفها فى مجال البورصة نظير أرباح شهرية دون الوفاء بالتزامهما.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية من كلا من "عمر.ش.ف"20 عام صاحب شركة مولدات تبريد مقيم شارع مصر دائرة قسم أول الإسماعيلية و"محمد.أ.م"19 عام طالب بكلية التجارة مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"محمد.ف.إ"26 عام عامل بهيئة قناة السويس مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية و"عبداللة.ا.م"22 عام طالب مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية و"احمد.ي.ا"20 عام طالب بكلية التجارة مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية،  وآخرين بتضررهم من كلا من "محمد.ح.م"22 عام طالب بكلية الهندسة مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية و"حاتم.م.ا"46 عام مدير فرع احد البنوك مقيم ذات العنوان وذلك لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى توظيفها فى مجال البورصة مقابل حصولهم على ربح شهرى دون الوفاء بالتزامهما قبلهم.

وبإجراء التحريات تبين صدق ماجاء فى بلاغ الشاكين وتمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على المتهمين.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر رقم 2280 لسنة 2019 أدارى مركز الإسماعيلية بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسهما 4 ايام على ذمة التحقيق.

 

 


الاسماعيلية

البورصة

النصب والاحتيال

هيئة قناة السويس

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