12 مبتكرا إماراتيا يستعدون للمنافسة فى الحفل الختامى لـ " رواد القصر "

وكالات

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع فعاليات المعسكر التدريبي الخاص بمسابقة " رواد القصر " بنسختها الإماراتية الثالثة في مركز خليفة للابتكار بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وذلك على مدار يومين متتاليين بحضور الأمير أندرو، دوق يورك ومؤسس "رواد القصر" العالمية، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في الصندوق.

وشهد المعسكر التدريبي لهذا العام تدريب 12 مشروعا إماراتيا مبتكرا، وإعداد مبتكريها بشكل مكثف ليكونوا على جهوزية تامة لتقديم مشاريعهم الريادية في الحفل الختامي الذي سيقام في 9 أكتوبر 2019، بحضور نخبة من الشخصيات العالمية والمحلية البارزة وممثلي الشركات الكبرى ومختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

ويهدف المعسكر التدريبي إلى إعداد المتأهلين للمرحلة النهائية، ومساعدتهم على كيفية تقديم مشروعاتهم واكتشاف نقاط الضعف، والعمل على تعديلها وتحسينها، وذلك استعدادا لعرضها خلال الحفل الختامي أمام الحاضرين، بما يفتح لهم آفاقا جديدة وفرصا استثمارية متعددة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.