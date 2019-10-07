وكالة "سبوتنيك" تدعم "الأسبوع الصناعى الكبير" فى القاهرة

كتبت مريم بدر الدين ـ هاشم الفخرانى

أعلنت وكالة الأنباء والإذاعة باللغة العربية "سبوتنيك" انها ستعمل كشريك إعلامي للمعرض والمنتدى الصناعي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير.".

ستعقد الفعاليات في القاهرة يومي 8 و 10 أكتوبر ، بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية. سوف يصبح المعرض أول نظير أجنبي للمعرض الصناعي الروسي "إننوبروم".

ويضم "الأسبوع الصناعي الكبير" أكثر من مائة من الشركات والشركات الرائدة. وسيكون الحدث التجاري الرئيسي هو المنتدى الصناعي الأفريقي بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة الروسى والمصرى، دينيس مانتوروف وعمرو نصار. في إطار المعرض، سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمي والتقني. وفي الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر، ستعقد المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية "روساتوم" منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة.

تضع "سبوتنيك" العربية الاستوديو فى منتدى القاهرة، حيث سيقومون هنا بمقابلة المشاركين والضيوف من كبار الشخصيات في الحدث، وإجراء التقارير. ستنشر أحدث الأخبار والصور الخاصة بالحدث على الموقع.

وقالت رئيسة تحرير "سبوتنيك" العربي دارين أخماتوفا: "بالنسبة إلى سبوتنيك العربية باعتبارها واحدة من أكثر وكالات الأنباء قراءة في العالم العربي، من المهم بالتأكيد حضور مثل هذا الحدث الكبير. لأول مرة، ستقدم روسيا إنجازاتها الصناعية فى مصر بهذا الحجم. نأمل ألا نتمكن فقط من إخبار القراء العرب بالابتكارات الروسية الصنع المتقدمة، بل أن نخدم أيضًا مصالح روسيا ومصر في الساحة الصناعية والاقتصادية الأفريقية المشتركة".

"سبوتنيك" هى وكالة أنباء وإذاعة، لها مراكز إعلامية متعددة الوسائط فى عشرات البلدان، أبرزها فى الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فرنسا، ألمانيا، مصر، وكذلك فى بريطانيا. وتقوم الوكالة اليوم بتغطية الأخبار العالمية السياسية منها والاقتصادية لجمهور واسع من الرأى العام العالمى.