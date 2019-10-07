كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، عودة خدمة الإنترنت للبلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وكانت السلطات العراقية أعلنت انقطاع خدمة الانترنت فى عموم المحافظات العراقية، وجاء ذلك على خلفية التظاهرات التى تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل.

وفى وقت سابق، بدت مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتطبيق التراسل واتس آب معطلة فى أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان الذى يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت.