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وفد من أئمة ليبيا الدارسين بدورة منظمة خريجى الأزهر يزور النصب التذكارى للجندى المجهول

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:05 م
وفد من أئمة ليبيا الدارسين بدورة منظمة خريجى الأزهر يزور النصب التذكارى للجندى المجهول وفد أئمة ليبيا بدورة "خريجى الأزهر" يزور النصب التذكاري للجندي المجهول
كتب لؤى على

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 زار وفد من أئمة ووعاظ  ليبيا من مختلف المناطق، النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر بالقاهرة، والتقطوا بعض الصور التذكارية، ضمن فعاليات الدورة التدريبية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، تحت عنوان "مواجهة خطر أفكار التنظيمات الإرهابية".
 
وأكد الشيخ أكرم الجرارى، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا، على أهمية الزيارة التى وصفها بالتاريخية، مؤكداً أن الشعب الليبي والمصري لحمة واحدة ونسيج مترابط، وأن مصر هى العمق الليبى والعكس صحيح.
 
وأشاد الوفد الليبى خلال الزيارة، بتضحيات القوات المسلحة المصرية، لا سيما نصر أكتوبر المجيد، الذى يعد نصرا للعرب والمسلمين عامة، وكذلك جهود الجيش فى مواجهة الإرهاب على الصعيدين الداخلى والخارجى.
 
 
وفد أئمة ليبيا بدورة خريجى الأزهر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول (1)
وفد أئمة ليبيا بدورة خريجى الأزهر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول (1)

وفد أئمة ليبيا بدورة خريجى الأزهر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول (2)
وفد أئمة ليبيا بدورة خريجى الأزهر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول (2)

وفد أئمة ليبيا بدورة خريجى الأزهر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول (3)
وفد أئمة ليبيا بدورة خريجى الأزهر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول (3)

وفد أئمة ليبيا بدورة خريجى الأزهر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول (4)
وفد أئمة ليبيا بدورة خريجى الأزهر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول (4)

وفد أئمة ليبيا بدورة خريجى الأزهر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول (5)
وفد أئمة ليبيا بدورة خريجى الأزهر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول (5)
 

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

ليبيا

الازهر الشريف

نصر اكتوبر

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