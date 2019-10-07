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وفاة اثنين من المتسابقين فى ماراثون الجبال برومانيا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:00 ص
وفاة اثنين من المتسابقين فى ماراثون الجبال برومانيا ماراثون الجبال _ صورة أرشيفية
بوخارست أ ش أ

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توفى عداءان فى سباق ماراثون الجبال فى سلسلة تلال بياتر كرايولوى ، إثر سقوطهما فى واد جيد بمنطقة جبال الكاربات الجنوبية فى رومانيا.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى أن المتسابقين وهما إمرأة 45 عاما ورجل 39 عاما سقطا من ارتفاع 70 مترا إلى واد ضيق.

وأشار الموقع إلى أن الرجل هو طبيب من مدينة كلوج-نابوكا الرومانية وكان يعمل فى انجلترا وقد توفى فور إخراجه من الوادى العميق متأثرا بكسور وجروح بالغة ، لافتا إلى أن المكان الذى سقط فيه هو مكان صعب حيث يمر المسار بجوار جدار صخرى وله واد عميق على الجانب الآخر، وقد قام منظمو الماراثون بتثبيت الحبال على الحائط، والذى يجب على المتنافسين استخدامه للسلامة ، لكن الضحيتين ربما لم يستعملاه، وكانت الأرض رطبة أيضًا بسبب المطر، وتوقفت المسابقة فورا بعد الحادث المأساوي.

 

 


وفاة اثنين من المتسابقين

ماراثون الجبال

رومانيا

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