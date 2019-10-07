نائب رئيس البرلمان اليمنى يلتقى السفير الصينى

وكالات

التقى نائب رئيس البرلمان اليمنى المهندس محسن باصرة، اليوم، السفير الصينى لدى اليمن كانغ يونغ.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أشار نائب رئيس البرلمان اليمنى خلال اللقاء إلى انتهاكات ميليشيا الحوثى بحق المدنيين والاعتداء على ممتلكات أعضاء البرلمان، ومصادرتها وإخراج أهاليهم وأطفالهم من بيوتهم بالقوة وإصدار أحكام سياسية ليس لها مشروعية دستورية ولا قانونية أو قضائية.

وأكد باصرة أن هذه الانتهاكات التى تقوم بها ميليشيا الحوثي ستقدم للبرلمان الدولى فى دورته القادمة التى ستنعقد فى صربيا فى 12 من الشهر الجارى.