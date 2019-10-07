موسم صيد السردين.. 50 مركبا لصيادى دمياط وسعر الكيلو من 20 لـ40 جنيها

دمياط عبده عبد البارى

يعد موسم صيد أسماك السردين بمحافظة دمياط من المواسم التى ينتظرها الصيادون والمواطنون الذين يفضلوا تناولها نظرا لاعتدال أسعارها بالمقارنة بباقى أنواع الأسماك البحرية الأخرى، ويبدأ موسم ظهور السردين ابتداء من شهر أغسطس وينتهى بنهاية أكتوبر.

وبطول 50 كيلو متر بدءا من بوغاز جمصة حتى شرق بورسعيد على البحر المتوسط تصطف المئات من مراكب الصيد القوارب الخشبية، تنصب شباكها حول أسراب الأسماك.

وطوال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر تمثل أسماك السردين وجبة أساسية لسكان دمياط وبورسعيد والمدن الساحلية على البحر المتوسط، وتكون بمثابة "فاتحة خير" على الصيادين الذين ينهون موسم الصيف الوفير برزقه قبل أن موسم الشتاء الصعب شحيح العطاء.

يقول حمدى الغرباوى نقيب الصيادين بعزبة البرج، إن موسم صيد السردين يبدأ من منتصف أغسطس وحتى نهاية شهر أكتوبر.

وتابع قائلا: إن صيد السردين يتم عن طريق المراكب التى تعمل بشباك الشانشيلا والذى يعمل به 15 مركب صيد بعزبة البرج، مضيفا حوالى 35 مركبا يحصلون على ترخيص للصيد أمام بوغاز عزبة البرج وهى مراكب تأتى من ادكو وبرج مغيزل والبرلس ليكون مجموع المراكب التى تعمل فى صيد السردين 50 مركبا بالموسم.

وأوضح الغرباوى، أن أسماك السردين البلدى تأتى كل عام فى هذا الموسم وتتركز فى المنطقة الواقعة بين ساحل غرب دمياط وحتى شرق بورسعيد وتحديدا بين بوغاز جمصة وحتى أمام بحيرة البردويل بسيناء بعمق 5 أميال من الشاطئ.

وأكد الغرباوى، أن أعمال الصيد تتم ليلا وخاصة فى الليالى المظلمة لأن أسماك السردين تطفو على سطح المياه لتتغذى على العلائق ويشع لونها الفضى نورا يهدى اليه الصيادين.

وأشار وسام الفار صاحب محل أسماك، إلى أن موسم السردين من المواسم التى ننتظرها وينتظرها هواة وأكيلة السردين، الذى يصلح لتناوله مشوى ومقلى وسنجارى ومملح.

وعن أسعار السردين يقول الفار، تختلف أسعار السردين فى بداية الموسم عن آخره ويتراوح سعر الكيلو من 20 إلى 40 جنيها للكيلو.