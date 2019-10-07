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موجز المحافظات.. انطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:22 م
موجز المحافظات.. انطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار مبادرة رئاسية لمكافحة مسببات فقدان الإبصار

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

صور.. انطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار.. "نور حياة" تستهدف فحص 660 ألف تلميذ.. المحافظون يطلقون إشارة البدء للكشف على طلاب المدارس.. ويشاركونهم فرحتهم بالحصول على النظارات المجانية

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