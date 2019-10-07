موجز المحافظات.. انطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

صور.. انطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار.. "نور حياة" تستهدف فحص 660 ألف تلميذ.. المحافظون يطلقون إشارة البدء للكشف على طلاب المدارس.. ويشاركونهم فرحتهم بالحصول على النظارات المجانية





الوادى الجديد تطلق الفوج السادس من رحلات البرنامج الرئاسى أهل مصر



بهاء شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد

كيف تمتلك منزل و 10 أفدنة و 9 صوبة زراعية بسيناء.. تعرف على التفاصيل





إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمركز بنى مزار بالمنيا





أوروبيان يعشقان مصر وأكلاتها وشوارعها ويدعوان أبناء القارة العجوز لزيارة معالمها.. الإيطالى دانيال: ميدان التحرير رائع والقاهرة مدينة آمنة.. سينيجينا الصربية: استمتعت بالسير على الأقدام بشارع معروف.. ومصر جنة





فيديو وصور.. قصة مدرس سكندرى قدم بانوراما نصر أكتوبر لطلاب الابتدائى.. استخدم مجسمات صنعها الطلاب بأيديهم ليغرس فيهم الوطنية.. سامى: اعتمدت على الشرح العملى.. والعرض انتهى بحماس كبير خاصة لحظة العبور





صور.. "مياه القناة" تنتهى من تطهير مخرات السيول بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد

صور.. تفاصيل إعلان القضاء على ختان الإناث بقريتين فى أسيوط.. مطرانية الأقباط الكاثوليك نفذت المشروع بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.. تنظيم ندوات تثقيف وتوعية.. وقوافل لمناهضة الظاهرة لتأثيرها على صحة المرأة





محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا لتدعيم العلاقات الثنائية بكافة المجالات





تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالقليوبية بعدما أخفت ابنته 10 أيام عنه





مصرع طفل داخل بالوعة صرف صحى بالقناطر الخيرية





صور.. قصة مستريح نصب على المواطنين مرتين بالشرقية.. خرج من السجن بعد الحكم عليه بـ3 سنوات ليواصل الاستيلاء على أموال ضحاياه.. المتهم خدع الضحايا باستثمار أموالهم فى أجهزة التكييف.. والأجهزة الأمنية تضبط المتهم



