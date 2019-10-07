موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. المالية تحظر استخدام كروت "المحَّصلين" نيابة عن المواطنين فى التحصيل الإلكترونى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

المالية تحظر استخدام كروت "المحَّصلين" نيابة عن المواطنين فى التحصيل الإلكترونى

أكدت وزارة المالية، حرصها على المتابعة الميدانية لأداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، موضحة أن هناك فرق عمل فنية للمتابعة الميدانية تجوب المحافظات وتلتقي بالمسئولين وتحضر المجالس التنفيذية؛ للتأكد من جودة أداء المنظومة الإلكترونية، وتذليل أي عقبات وحل أي مشاكل

وكالة إيطالية تبرز تصريحات "السيسي" حول سد النهضة.. وتؤكد: يحمى حقوق مصر

اهتمت وكالة نوفا الإيطالية، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتغريداته الأخيرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، مؤكدة أن الرئيس السيسى سيحمى حقوق مصر المائية فى تلك الأزمة.

رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات والمبادرات الرئاسية لقطاع الصحة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا لمُتابعة الموقف التنفيذى، لعدد من المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، التى تضطلع بها وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

"صناعة البرلمان": لن نقبل تجاهل الحكومة وعلى الوزراء حضور اجتماعاتنا

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أول اجتماع لها بدور الانعقاد الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب وكيل اللجنة، وأكد أعضاء اللجنة، على أهمية التزام الوزراء بحضور اجتماعات اللجنة، مشددين على أنهم لايقبلون أى تجاهل من الحكومة للبرلمان.

الغلاء فى تركيا عرض مستمر.. 20% زيادة على القطارات السريعة وخدمات البريد

فاجأت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، المواطنين الأتراك اليوم الاثنين، بزيادة فى أسعار تذاكر القطارات السريعة، وزيادة آخرى على رسوم خدمات البريد بواقع 20% .

شاهد فى دقيقة.. ديكتاتور لا ينام.. أردوغان والحارس الخاص.. التغيير عرض مستمر

حالة من الخوف والريبة يعيشها أردوغان بسبب قمعه للشعب التركى وانتشار الفقر، قلق لا ينتهى وشكوك لا تنقطع، ويدرك الرئيس التركى حالة السخط التى يعانى منها الشعب، وتحذره تقارير الاستخبارات من محاولات الاغتيال.

أمريكيان وبريطانى يفوزون بجائزة نوبل للطب لعام 2019

أعلنت الهيئة المانحة لجوائز نوبل اليوم الاثنين، فوز العلماء وليام كايلين وبيتر راتكليف وجريج سيمينزا بجائزة نوبل للطب لعام 2019 بفضل اكتشافات لكيفية استشعار الخلايا لتوفر الأكسجين وتكيفها مع ذلك.

وزير التنمية المحلية ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يفتتحان تطوير قرية تزمنت

افتتح منذ قليل، وزير التنمية المحلية، ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة - مؤسس مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر، أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية بتكلفة 5 ملايين جنيه، التى تعد القرية رقم 15 التى تم تطويرها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا.

تأجيل محاكمة 555 متهما فى قضية "الانضمام لجماعة تكفيرية" لـ14 أكتوبر

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 14 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ والوجه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

التضامن تطلق مبادرة جديدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى، مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافى البريطانى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم وإعداهم لسوق العمل مع التركيز على مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعى، حرصاً من الطرفين على إدماجهم فى الحياة العامة كشريك متساو ومتكافئ له كافة الحقوق في التدريب والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.

التعليم تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم للإعلان عن حلول سد العجز فى المعلمين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مستجدات خاصة بالمعلمين، بحضور قيادات الوزارة.