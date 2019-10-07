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مسئول سويسرى رفيع يزور مصر لبحث التعاون المشترك على صعيد الاقتصاد والتنمية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:29 م
مسئول سويسرى رفيع يزور مصر لبحث التعاون المشترك على صعيد الاقتصاد والتنمية السفير ريمون فورير،
كتبت: إنجى مجدى

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للاحتفال بمرور 40 عامًا على التعاون التنموي السويسري-المصري، يزور السفير ريمون فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، القاهرة في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر للقاء مسؤولين مصريين، وزيارة مواقع مشروعات تنمية سويسرية في مصر، ونقاش التعاون المستمر في المستقبل.
 
 
وبحسب بيان صادر عن سفارة سويسرا فى القاهرة، الاثنين، فان السفير فورير سيبحث مع مسئولين حكوميين رئيسيين بأولويات استراتيجية أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية والفرص والتحديات التي يواجهها ملف تعاونها فى مصر.
 
 
الى جانب اجتماعاته مع كبار المسؤولين، يزور فورير أكاديمية السويدي الفنية حيث يتم هناك تنفيذ مشروع مشترك بين سويسرا والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتعزيز فرص التوظيف ووصول الشباب والشابات إلى سوق العمل في مصر.  كما سيحضر حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الاتجاهات ووجهات النظر والحلول المتعلقة باللامساواة الحضرية في مصر، والتي ستعقد في مقر السفارة السويسرية.
 
 
وقال فورير: "يمكننا تحقيق نتائج إيجابية وملموسة مع حكومة مصر وشركائنا في المشاريع تحدث فرقًا في حياة الكثير من المصريين".
 
 
منذ أربعين عاما، أي في عام 1979، أبرمت سويسرا ومصر شراكة لتحفيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، وتقديم الدعم للمجموعات الأكثر احتياجا للمساعدة بين السكان المصريين. المشاريع في ذلك الوقت ركزت على البنية التحتية. اليوم، توسعت مشاريع التنمية السويسرية في مصر بشكل كبير لتشمل أنشطة متنوعة في مجالات العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام مع خلق فرص عمل، والهجرة والحماية. تدعم سويسرا أجندة الإصلاح الشامل لمصر على النحو المبين في رؤية مصر لعام 2030.
 
 
وسيلقى السفير فورير كلمة أمام ضيوف حفل العيد الوطني السويسري بمقر سفير سويسرا في مصر بول جارنييه فى 9 أكتوبر حول الاحتفال التاريخي بمرور 40 عامًا علي التعاون السويسري-المصري التنموي.
 
 
طوال 40 عام من التعاون الاقتصادى بين البلديةتم استثمار 700 مليون فرنك سويسري في أكثر من 200 مشروع بمصر لتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاع الخاص وتمكين المجتمع المدني، من بين مبادرات أخرى. تشمل بعض أبرز نجاحات برنامج التنمية السويسري في مصر تقديم خدمات أشعة موثوقة استفاد منها 1.8 مليون مريض وتقديم الدعم لثلاث مؤسسات للتمويل الأصغر لديهما 450,000 عميل ومحفظة مالية بقيمة 110 ملايين فرنك سويسري.
 
 
يشغل السفير فورير منصب رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية منذ 1 أكتوبر 2015. وهو أيضًا مندوب المجلس الفيدرالي السويسري للاتفاقيات التجارية. تشمل مجالات تركيز أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في مصر للفترة 2017-2020 تمويل البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص ودعم التجارة والاقتصاد الكلي. كانت آخر زيارة رسمية ثنائية قام بها السفير فورير إلى القاهرة في مايو 2018.
 
 

مصر

سويسرا

الاقتصاد

التنمية

سفارة سويسرا

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