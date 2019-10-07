سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن زايد يتسلم شعارا للتسامح فى الدولة لبعد عام 2019

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:43 م
محمد بن زايد يتسلم شعارا للتسامح فى الدولة لبعد عام 2019 الشيخ محمد بن زايد
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم ، شعار التسامح يتضمن صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - تلفها " ورقة شجرة الغاف " التي ترمز للتسامح في دولة الإمارات. قدمتها وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة اللجنة التنفيذية لعام التسامح نورة بنت محمد الكعبي ليستخدم شعاراً للتسامح في الدولة بعد انتهاء " عام التسامح 2019 ".

 

وأعرب الشيخ محمد بن زايد ، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي،  عن سعادته بتلقي هذا الرمز الوطني الأصيل الذي يشكل مكوناً رئيساً من شعار " عام التسامح " نظراً لدلالات هذه الشجرة الكبيرة كونها رمزاً للصمود والتعايش في الصحراء وتقترن بهوية أبناء الإمارات وموروثهم . مؤكداً أن ترسيخ قيم التسامح يعد امتداداً لنهج زايد وإرثه الإنساني.

 

وتشير ورقة شجرة الغاف التي تتميز بلونها الأخضر اليانع إلى الاستدامة نظراً لدور هذه الشجرة الأصيلة في المحافظة على الحياة البيئية كونها شجرة صديقة لطبيعة الإمارات وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموروث الشعبي والبيئي لأبناء دولة الإمارات .. كما تعد شجرة الغاف من الأشجار التي أولاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتماماً خاصاً، فقد أصدر قوانين وتعليمات بمنع قطع شجر الغاف .. وكان يدعو، على الدوام إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش الحضارية والإنسانية في مجتمع الإمارات والمجتمعات العالمية.

 

 

 


الامارات

محمد بن زايد

ابو ظبى

التسامح

التعايش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

حسام البدرى يحذر لاعبى المنتخب من "السوشيال" ويطالب الجدد باستغلال الفرصة

حسام البدرى يحذر لاعبى المنتخب من "السوشيال" ويطالب الجدد باستغلال الفرصة

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

ترامب فى تحذير شديد اللهجة للنظام التركى: سأدمر اقتصادكم تدميرا شاملا وأطمسه لو قمتم بعمل عسكرى خارج الحدود.. توعدت أردوغان بمشكلة كبيرة حال إصابة أى جندى أمريكى بسوريا.. وليندسي جراهام: عقوبات على جيش تركيا

ترامب فى تحذير شديد اللهجة للنظام التركى: سأدمر اقتصادكم تدميرا شاملا وأطمسه لو قمتم بعمل عسكرى خارج الحدود.. توعدت أردوغان بمشكلة كبيرة حال إصابة أى جندى أمريكى بسوريا.. وليندسي جراهام: عقوبات على جيش تركيا

لماذا تخفض البنوك العالمية الوظائف لديها؟.. مصارف أوروبا تشطب 60 ألف وظيفة فى 2019.. وبنكHSBC يتخلى عن 4700 موظف ويقلل الرواتب 4%.. تباطؤ نمو الاقتصاد والتكنولوجيا وتراجع الفائدة و"الربحية" أبرز الأسباب

لماذا تخفض البنوك العالمية الوظائف لديها؟.. مصارف أوروبا تشطب 60 ألف وظيفة فى 2019.. وبنكHSBC يتخلى عن 4700 موظف ويقلل الرواتب 4%.. تباطؤ نمو الاقتصاد والتكنولوجيا وتراجع الفائدة و"الربحية" أبرز الأسباب

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة