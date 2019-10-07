محافظ دمياط تلزم "الكهرباء" الإعلان عن الهيكل التعريفى لأسعار بيع الطاقة الكهربائية

دمياط عبده عبد البارى

فاجأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين،مقر قطاع كهرباء دمياط وذلك بعد وروود تساؤلات وشكاوى عديدة من المواطنين بشأن تزايد الرسوم الخاصة بالعدادات الذكية و الكروت مسبوقة الدفع.

واستمعت المحافظ إلى شرح مفصل من المهندس أحمد أبو العطا رئيس القطاع الذى أفاد بأنه يتم خصم رسوم مقابل خدمة عملاء وفقا للاستهلاك من الشريحة الأولى وصولا إلى الشريحة السابعة وكذلك توضيح البيان الخاص بأسعار بيع الطاقة الكهربائية.

واصطحبت المحافظ المهندس أبو العطا لزيارة مقر خدمة العملاء بهندسة كهرباء جنوب دمياط، لمتابعة إجراءات شحن الكروت، حيث تواصلت الدكتورة منال عوض مع عدد من المواطنين للتعرف على شكواهم بشأن هذا الموضوع، كما استمعت معهم إلى شرح من قبل أحد موظفى المقر بما يتم خصمه كفرق للشرائح المختلفة وخدمة العملاء وكذلك نسب دعم الدولة لكل شريحة.

ووجهت محافظ دمياط بتشكيل فرق للوصول إلى المواطنين بمختلف الأماكن للتوعية وشرح هذه النقاط و كذلك الإعلان عن الهيكل التعريفى لأسعار بيع الطاقة الكهربائية وما يتم خصمه بالصفحة الرسمية لمحافظة دمياط بإعتبارها النافذة الأساسية التى تجيب عن كافة الاستفسارات و توضح كل ما يهم أبناء المحافظة.

كما فاجأت محافظ دمياط مقر الوحدة المحلية بقرية السنانية للتأكد من انتظام سير العمل بها.

وفى مستهل الزيارة التى رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد تفقدت المحافظ إدارة خدمة المواطنين بالوحدة، حيث تابعت الإجراءات الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين و آليات التعامل مع كافة المطالب و الشكاوى وفقا للتعليمات الموجهة لرؤساء الوحدات المحلية للتيسير على أبناء المحافظة وخلق قنوات مباشرة للتعامل معهم .

وشددت الدكتورة منال عوض على موظفى القسم الهندسى بمراجعة كافة قرارات الإزالة لحالات التعدى على الأراضى الزراعية للبدء في تنفيذها فورا.

ووجهت محافظ دمياط لرئيس الوحدة المحلية بالقرية ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمنظومة العمل داخل الوحدة و كذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما افتتحت محافظ دمياط 6 مدارس بمدينة دمياط الجديدة مابين إنشاء جديد وتوسعات بتكلفة إجمالية 68.7 مليون جنيه.

وذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم و المهندسة جيهان حسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة.

واستهلت المحافظ تلك الجولة بإفتتاح مدرسة زيد بن حارثة الرسمية للغات المنشأة حديثا بقوة 33 فصل و بتكلفة 7.711.000 مليون جنيه، إذ تفقدت قاعات رياض الاطفال بمبنى المدرسة وأشادت بمستوى التجهيزات الخاصة بها وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة.

كما دشنت محافظ دمياط المدرسة الدولية الرسمية والتى تعد أحد المشروعات القومية الواعدة التى توليها وزارة التربية والتعليم اهتماما بالغا لتقديم خدمات تعليمية مميزة وفقا للنظام العالمى IG بتكلفة مناسبة، حيث تفقدت المحافظ مبنى المدرسة والذى يتكون من طابق ارضى و طابقين علويين و يضم 42 فصل دراسى بتكلفة قدرها 19.279 مليون جنيه حيث أشادت بمستوى التجهيزات الخاصة بالفصول وقاعات رياض الأطفال كما تابعت أعمال تجهيز الملعب و قاعات الطعام مضيفة أن إنشاء تلك المدارس يهدف الى مواكبة التطورات التعليمية العالمية و تأصيل القيم والأخلاق الحميدة لدى الطلاب .

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بإفتتاح مدرسة رياض الصالحين والتى تعد صرح تعليمى يضم جميع المراحل التعليمية بقوة 33 فصل دراسى و بتكلفة قدرها 14.255.000 مليون جنيه.

وافتتحت المحافظ أيضاً توسعات مدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي، بإجمالى 22 فصل وبتكلفة 6.538.000 مليون جنيه، حيث تابعت سير العملية التعليمية بالفصول و قامت بالتواصل مع المعلمين والطلاب كما وجهت بالتشديد على عدم تجاوز المدة المحددة للغياب.

كما قامت محافظ دمياط أيضاً بإفتتاح مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي والتى تعد أحد المدارس التى تم إنشاؤها حديثا ليبدأ العمل بها هذا العام الدراسي ، بقوة 33 فصل وبتكلفة 8.206.000 مليون جنيه، حيث تابعت المحافظ سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية لمرحلة التعليم الابتدائي للتأكد من انتظامها بالشكل المطلوب.

ومن بين تلك المدارس أيضاً وفى ختام الجولة، افتتحت محافظ دمياط مدرسة معاذ بن جبل للتعليم الأساسي، بإجمالى 33 فصل وبتكلفة 12.749.000 مليون جنيه، حيث اطمئنت المحافظ على الطلاب بقاعات رياض الأطفال والتى تم تجهيزها وفقاً للنظام التعليمى الجديد كما شهدت عرضاً من الطلاب احتفالا بالذكرى السادسة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة.

افتتاح مدرسة



الوحدة المحلية بقرية السنانية