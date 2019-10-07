لتوفير المياه للمزارعين .. تطهير 655,682 كيلو متر طولى بأبحر وترع الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شنت مديرية الرى بالفيوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لتطهير الترع والمصارف بأنحاء المحافظة، وإزالة المعوقات والاشغالات المائيه لتوفير المياه للمزارعين .

وأسفرت حملات تطهير الترع والأبحر عن تطهير حوالى 655,682 كيلومتر طولى بمختلف إدارات الرى بالفيوم، لعدد 165 مجرى مائى بواقع 101 حاله بطول 335,311 كم طولى بدائرة رى شرق الفيوم، و50 حاله بطول 229,546 كم طولى بدائرة رى غرب، و7 حاله بطول 44,2 بدائرة صرف شرق الفيوم، و7 حالة بطول 28,625 كم طولى بدائرة صرف غرب الفيوم .

وفى دائرة رى شرق، تم تطهير بحر الغربية وبحر أبشواى وبحر أبو جنشو وبحر السعرانة ومجرى محطة البطس وبحر مطرطارس الشرقى، وبحر السليسلة وبحر الزربى الشرقى وبحر السرب والبحر الشرقى وكذلك بحر الفلاحة وبحر الجنزور .

وفى دائرة رى غرب الفيوم، تم تطهير بحرعروس والعوينات وبحر قارون والغرق وقصر البنات وتطهير بحر إطسا القبلي.

أما فيما يخص مصارف إدارة شرق وغرب الفيوم، تم تطهير مصرف المصاطب وسنرو والسكة الحديد، كما تم تجريف دليل السحب بكوم أوشيم، وإزاله صرف غرب حوض دسيا ورى غرب الفيوم حسن واصف، ورى شرق الفيوم بحر وهبى.



