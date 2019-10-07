كلية العلوم ببنى سويف تفوز بمشروع بحثى ثالث ضمن أفضل خمس مشاريع بمصر

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن فوز كلية العلوم بمشروع بحثي ثالث بقسم النبات والميكروبيولوجي ضمن أفضل خمس مشاريع بحثية قابلة للتحويل كشركات ناشئة على مستوى مصر من قبل مؤسسة Venture Well الأمريكية وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF) وذلك في إطار مسابقة Innovate Egypt

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان أن المسابقة تركز بشكل أساسي على تشجيع الباحثين لتصدير منتجهم البحثي لحل المشكلات على أرض الواقع. وبذلك يكون للباحثين دور فعال في خدمة المجتمع. لافتا أن فكرة المشروع تتمثل في إعادة استخدام مخلفات مصانع الخميرة كسماد حيوي فائق يعزز نمو المحاصيل ويزيد من إنتاجها كحل آمن بيئياً وبديل للأسمدة الكيميائية باهظة التكلفة.

وأضاف أن المسابقة تقوم على اختيار مجموعات من الباحثين والمبتكرين أصحاب المشاريع التي تخدم الصناعة. ويتم تدريب المجموعات المختارة لمدة شهرين متواصلين بغرض تعليم المشاركين كيفية اكتشاف السوق وعمل النموذج التجاري اللازم لتحويل الفكرة إلى شركة ناشئة بما يخدم احتياجات السوق ومتطلباته.

جدير بالذكر أن كلية العلوم قد فازت بمشروعين في ذات المسابقة،الأول عن إعادة استخدام مخلفات المصانع وخصوصا مصانع الأسمنت لإنتاج مواد رصف بتكلفه زهيدة، والثاني عن استخدام الكميات الهائلة من رواسب الكاولين الموجودة في أماكن مختلفة من مصر وذلك لإنتاج أنواع مختلفة من مادة الزيولايت ذات الاستخدام الصناعى .