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صور.. نشطاء مكافحة تغير المناخ يعلنون العصيان المدنى فى شوارع برلين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:31 ص
صور.. نشطاء مكافحة تغير المناخ يعلنون العصيان المدنى فى شوارع برلين احتجاجات فى شوارع برلين
كتب وكالات

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قام مئات النشطاء الذين ينتمون لحركة مكافحة تغير المناخ فى برلين بإقامة حواجز فى شوارع عدة من المدينة، وذلك فى إطار سلسلة الاحتجاجات التى يقومون بها، ما أدى إلى عرقلة حركة النقل فى العاصمة الألمانية و أعلنوا حركة العصيان المدنى السلمى.

وتدعو الحركة إلى العصيان المدنى السلمى، لإجبار الحكومة الألمانية على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول سنة 2025، ووضع حد لما يعتبرونه أزمة المناخ العالمية .

اعلان العصيان المدنى فى برلين
اعلان العصيان المدنى فى برلين

 

الاحتجاجات فى ألمانيا ضد تغيرات المناخ
الاحتجاجات فى ألمانيا ضد تغيرات المناخ

 

الاحتجاجات فى ألمانيا
الاحتجاجات فى ألمانيا

 

الاحتجاجات فى برلين
الاحتجاجات فى برلين

 

النشطاء فى برلين
النشطاء فى برلين

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مظاهرات برلين
مظاهرات برلين

 

مظاهرات بسبب مكافحة تغيرات البيئة
مظاهرات بسبب مكافحة تغيرات البيئة

 

 

 


مكافحة تغير المناخ

العصيان المدنى

برلين

ألمانيا

أخبار ألمانيا

التلوث البيئى

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