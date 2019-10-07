صور.. نشطاء مكافحة تغير المناخ يعلنون العصيان المدنى فى شوارع برلين

كتب وكالات

قام مئات النشطاء الذين ينتمون لحركة مكافحة تغير المناخ فى برلين بإقامة حواجز فى شوارع عدة من المدينة، وذلك فى إطار سلسلة الاحتجاجات التى يقومون بها، ما أدى إلى عرقلة حركة النقل فى العاصمة الألمانية و أعلنوا حركة العصيان المدنى السلمى.

وتدعو الحركة إلى العصيان المدنى السلمى، لإجبار الحكومة الألمانية على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول سنة 2025، ووضع حد لما يعتبرونه أزمة المناخ العالمية .



اعلان العصيان المدنى فى برلين



الاحتجاجات فى ألمانيا ضد تغيرات المناخ



الاحتجاجات فى ألمانيا



الاحتجاجات فى برلين



النشطاء فى برلين



جانب من المظاهرات



مظاهرات برلين