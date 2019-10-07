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صور.. معلقو سباق الهجن فى مهمة صعبة.. ينقلون تفاصيل السباقات من داخل سيارات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:05 ص
صور.. معلقو سباق الهجن فى مهمة صعبة.. ينقلون تفاصيل السباقات من داخل سيارات المعلقون
كتب ـ محمد حسين

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نجح المعلقون الثلاثة المكلفين بمهمة نقل تفاصيل تسابق الهجن فى مضمار السباق أثناء تنافسها على أول الأشواط بمهرجان سباق الهجن فى مدينة شرم الشيخ فى خطف اسماع مشجعى السباق القادمين من كل محافظات مصر لمتابعته وإشعال حماسهم وهم ينتظرون منهم وصف التفاصيل .

وجاء اختيار المعلقين الثلاثة على السباق فى إطار سعى الاتحاد المصرى للهجن على  تطوير السباقات فى مصر والذى من بين مايشمله " التعليق" حيث تقع على المعلق مهمة السير بسيارة خاصة بجوار الهجن وهى تسير بسرعتها وتقديم صورة للجمهور عن سيرها ومن تتقدم منها ويتم بثها من موقع المتابعة عبر دوائر إذاعية تصل لمكبرات الصوت بمنصات متابعة الجمهور فى حين انها فى السباقات الخليجية يتم بثها عبر دوائر اذاعية وبعضها ينقل عبر الفضائيات التلفزيونية فى بث مباشر.

وضمت لجنة المعلقين فى سباق شرم الشيخ كلا من "عبد القادر مبارك" و " صالح ابومحمد المزيني " وسلامه عودة" .

وقال صالح المزيني لـ"اليوم السابع "، ان المعلق مهمته ان ينقل بالوصف الدقيق كل مايشاهده للجمهور المتابع عن بعد ، لافتا أن المهمة ليست سهلة فى مضمار شرم الشيخ حيث لأول مرة يشارك اكتر من 600 مطيه فى مهرجان، وسط تجاوب كبير من عشاق هذه الرياضة من أبناء القبائل  لكونه المهرجان الأول من نوعه بهذه القوة من حيث عدد المشاركين ونوعية الابل المشاركة والمنافسه القوية جدا بين الإبل المشاركه، لافتا إلى انه توجد إبل جيده تشارك لأول مره ومن حيث الأرقام القياسية تركيز الناس على الزمن لأول مره وهذا أمر مهم.

وقال المعلق عبدالقادر مبارك انه تم توزيع المشاركين على 30 شوط  على مدار أربعة أيام وكانت المسافات ما بين 2 كيلو و 4 كيلو و 6 كيلو و 12 كيلو الهجانة على ظهور الإبل أما الباقى بوجود الراكب الآلى .

اضاف أن ثمة أمور فنية مهمة شهدها المهرجان تشير إلى أن هناك تقدم مهم فى مجريات سباقات الهجن فى مصر فلأول مرة يتم تخصيص طريق خاص لسيارات المضمرين لإتاحة  الفرصة  لقيادة الابل  فى الأشواط المشاركين فيها  بعد أن كان الأمر عشوائيا واختلاط المتفرجين مع المضمرين .

كما سمح لسيارات المتفرجين بطريق خاص لهم  لمشاهدة السباق حول المضمار، وتم تلاشى الملاحظات حول تخصيص كشف باسماء البيانات الإبل المشاركه  للمعلقين، حيث قامت لجنة التسجيل بتخصيص كشف المعلقين الذين يراجعون اسماء الإبل وفقا لأرقامها وهم ينقلون الصورة للجمهور صوتيا.

وقال المعلق سلامة عودة إن التعليق على أشواط السباق فى هذا المهرجان أعطى للمهرجان زخم  ومتابعه جيده من عشاق هذه الرياضة ، وكان التعليق من المعلقين  على السباق مميزا وهم الان على طريق دخول المنافسة مع المعلقين لهذه الرياضة بدول الخليج .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباق الهجن انطلق الخميس الماضى ويختتم اليوم الأحد، وشاركت فيه 600 من الهجن من مختلف محافظات مصر تسابقت فى 30 شوطا قدمت خلالها جوائز مالية للفائزين الأوائل بدعم من الاتحاد الإماراتى  للهجن، وجاء المهرجان فى طار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر.

 

 

المعلقين (1)
المعلقين (1)

 

المعلقين (2)
المعلقين (2)

 

المعلقين (1)
المعلقين (1)

 

المعلقين (2)
المعلقين (2)

 


شرم الشيخ

سباق شرم الشيخ للهجن

سيناء

الاتحاد الاماراتى للهج

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