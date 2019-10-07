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صور.. التصدى لبناء وهدم مخالف بدون ترخيص وسط الإسكندرية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:18 م
صور.. التصدى لبناء وهدم مخالف بدون ترخيص وسط الإسكندرية إيقال أعمال هدم بدون ترخيص
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية، حملات مكبرة للتصدى لظاهرة البناء أوالهدم المخالف بدون ترخيص، حيث تم إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص بـ ٤ شارع رحمى بالعطارين.

وذلك وفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط، وفى إطار محاربة ظاهرة البناء والهدم بدون ترخيص وفرض القانون، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن الحملة جاءت بمشاركة السكرتير العام للحى، ومفتشى المتابعة، ولازالت أعمال ملاحقة أعمال البناء والهدم المخالفة مستمرة بحى وسط.

كما شن الحى حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف بأبيس السابعة خلف مسجد التنعيم، والتحفظ على عربة خلاطة خرسانة جاهزة، وفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط، واستمرارا للتصدى لظاهرة البناء المخالف منذ المهد، وفرض القانون، وبمشاركة رئيس وحدة التحفظ، ومفتشى المتابعة بالحى، حيث تم بها إيقاف أعمال البناء المخالف بقرية أبيس السابعة بشارع الزهراء بجوار مسجد الفتح والتحفظ على عربة كبيرة خلاطة خرسانة جاهزة، وتم إيداعها بديوان عام حى وسط.

وذلك بحضور مدير وحدة التحفظ، مفتش المتابعة، معاون إشغال الطريق، ومفتش المتابعة العامة.

من جهة أخرى قامت الأجهزة التنفيذية بحى وسط، بمتابعة تنفيذ خطة الرصف بالحى، وذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق الرئيسية والجانبية والأرصفة على مستوى الحى، للمساهمة فى تحقيق الأمن والسلامة وإنسياب الحركة المرورية، وتسهيل حركة النقل والمواصلات، ورفع المعاناة عن المواطنين، حيث تجرى حاليا أعمال إعاده الشئ لأصله بشارع سيدى قشطم بكوم الدكة، بعد أعمال للصرف الصحى، وذلك بمعرفة مديرية الطرق والنقل وبمتابعة وتنسيق إدارة الطرق بالحى.

العقار القديم
العقار القديم

 

ايقاف اعمال الهدم
ايقاف اعمال الهدم

 

هدم بدون ترخيص
هدم بدون ترخيص

 


الاسكندرية

هدم بدون ترخيص

بناء مخالف

حى وسط الإسكندرية

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