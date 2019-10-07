شكوى من انتشار رعاة الماشية والأغنام بين العمارات السكنية بمنطقة المحور بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أعرب سكان منطقة الأبراج بأول طريق المحور بمدينة دمياط عن غضبهم من تمركز بعض العرب الرحل الذين يحتلون قطع من الأرض بجوار العمارات السكنية يستخدمونها لرعاية المواشى والأبقار والأغنام الأمر الذى يخلف القمامة وروث المواشى والروائح الكريهة ويسىء للمظهر الحضارى بالمنطقة.

يقول محمود سعيد أحد سكان المنطقة إن إنتشار رعاة المواشى بين العمارات أمر سيئ للغاية خاصة أن المنطقة يوجد بها عدة أبراج حديثة الإنشاء، وهى منطقة حديثة وتعتبر فى قلب مدينة دمياط ولايجوز أن يتمركز فيها رعاية الأغنام وطالب بسرعة إزالة تجمعات رعاة الاغنام حفاظا على المنطقة وسكانها وحفاظا على البيئة من التلوث.

من جانبة قال المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لـ"اليوم السابع" إنه تلقى شكاوى أهالى المنطقة وتم إخطار قسم الإشغالات والبيئة وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه التجمعات والحفاظ على نظافة المنطقة.

المواشى