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اتفاقية كورية لإعادة تدوير المخلفات بالمحافظة..

سفير كوريا بالقاهرة: نبحث تحويل وسائل المواصلات بالإسكندرية لنظام إلكترونى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:14 م
سفير كوريا بالقاهرة: نبحث تحويل وسائل المواصلات بالإسكندرية لنظام إلكترونى يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قال يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إنه جاء لمحافظة الإسكندرية لمقابلة عدد من المسؤولين منهم محافظ الإسكندرية لبحث إقامة اتفاقية مع شركة كورية والمحافظة لإعادة تدوير المخالفات واستخراج طاقة من المخلفات، والتى استطاعت استخراج 30% من المخلفات فى إنتاج الطاقة وتسعى إلى زيادة النسبة إلى 70%.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالإسكندرية، أنه ناقش مع المحافظ تطوير مشروع ابوقير وتطوير نظام المواصلات لنظام ذكى إلكترونى خاصة فى نظام تعريفة الركوب وتحويلها إلى نظام إلكترونى بدلا من نظام الدفع النقدى فى كافة وسائل المواصلات.

أما عن العلاقات فى مجال التعليم، أكد أن كوريا استثمرت فى مجال التعليم وافتتحت جامعة تكنولوجية فى بنى سويف وبدأت الدراسة فيه فى الفصل الدراسى الحالى، مؤكدا أن هناك إقبال كبير بين الطلاب للالتحاق بالجامعة هذا العام، وذلك لتخريج طلاب يعملون فى مجال التكنولوجيا.
 
وأوضح أن هناك دور المركز الثقافى الكورى فى تعريف ثقافات الشعبين المصرى والكورى، مشيرا إلى أنه تم تدشين قناه على اليوتيوب لمعرفة أهمية السوشيال ميديا خاصة بين الشباب وهى باسم " السلام عليكم من القاهرة" لتعريف الكوريين بالثقافة المصرية .
 
 
 
 
 
 

 


الاسكندريه

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العلاقات المصرية الكورية

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