سفير كوريا بالقاهرة: نبحث تحويل وسائل المواصلات بالإسكندرية لنظام إلكترونى

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إنه جاء لمحافظة الإسكندرية لمقابلة عدد من المسؤولين منهم محافظ الإسكندرية لبحث إقامة اتفاقية مع شركة كورية والمحافظة لإعادة تدوير المخالفات واستخراج طاقة من المخلفات، والتى استطاعت استخراج 30% من المخلفات فى إنتاج الطاقة وتسعى إلى زيادة النسبة إلى 70%.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالإسكندرية، أنه ناقش مع المحافظ تطوير مشروع ابوقير وتطوير نظام المواصلات لنظام ذكى إلكترونى خاصة فى نظام تعريفة الركوب وتحويلها إلى نظام إلكترونى بدلا من نظام الدفع النقدى فى كافة وسائل المواصلات.