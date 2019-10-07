رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

كتبت : نورا فخرى

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشًا، أمر جيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذى من شأنه تعديل الجدول الوارد بالبند (ب) بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حتى يؤدى إلى تخفيض أو إعفاء الشركات من سداد رسوم شهر سابقة الخبرة، الأمر الذى من شأنه تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.

وفى سياق متصل، قال عبد العال، موجها حديثة للنواب: "لا أريد أن تغلب صورة رجال الأعمال عن فترة شابها الفساد، على صورة كافة رجال الأعمال".

ولفت عبد العال، إلى أن أغلب رجال الأعمال الموجودين حاليًا "شرفاء"، وجزء كبير منهم من صعيد مصر وبدأوا من الصفر، ومازالوا متمسكين بوطنهم الأصلى، ومنهم من هو موجود فى فرنسا وإيطاليا، مضيفًا : "وهم رجال وطنيون من الطراز الأول، طالما يعملون فى إطار القانون ويدفعون الضرائب".

وأشاد رئيس البرلمان، بخفض الحكومة أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلى بقيمة 25 قرشًا.