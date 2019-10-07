دبلوماسي روسي: نحتاج لمحادثات جادة مع واشنطن بشأن الصواريخ المتوسطة

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أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، أن الوقت قد حان للولايات المتحدة وروسيا، لكي "تتناولا على محمل الجد" مناقشة الوضع المحيط بنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن أنطونوف قوله خلال منتدى فورت روس للحوار، "إذا نشرت الولايات المتحدة مثل هذه الصواريخ بالقرب من بلادنا، فسوف نضطر للدفاع عن بلادنا... لقد حان الوقت للجلوس في جنيف أو موسكو أو واشنطن وتناول هذه القضايا بمحمل الجدية".

وأضاف، "معاهدة "ستارت-3" ينبغي تمديدها كما هي، وروسيا مستعدة لمناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي الأخرى مع الولايات المتحدة".

وتابع، "أنه من السهل جدا تمديد المعاهدة بصيغتها الحالية ( كما هي )، إذا كان لدى الولايات المتحدة كم هو الحال عند روسيا مخاوف بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي الأخرى فقد حان الوقت للالتقاء ومعالجة هذه القضايا.. نحن مستعدون وما زلنا ننتظر ردا إيجابيا من الجانب الأمريكي".

وفقا للسفير، تشعر روسيا بقلق عميق إزاء الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي.

واختتم قائلا: "اليوم بين الولايات المتحدة وروسيا يوجد معاهدة واحدة هي "ستارت – 3"، وفي فبراير 2021 لن تكون[ستنتهي صلاحياتها]، وهذا سيكون لأول مرة منذ خمسين عام".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سبق أن أشار إلى أن الوضع المرتبط بمجال الأمن في العالم لم يتحسن، بل تدهور وذلك بسبب التصرفات الأمريكية.