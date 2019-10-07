سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسي روسي: نحتاج لمحادثات جادة مع واشنطن بشأن الصواريخ المتوسطة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:35 ص
دبلوماسي روسي: نحتاج لمحادثات جادة مع واشنطن بشأن الصواريخ المتوسطة ترامب وبوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، أن الوقت قد حان للولايات المتحدة وروسيا، لكي "تتناولا على محمل الجد" مناقشة الوضع المحيط بنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن أنطونوف قوله خلال منتدى فورت روس للحوار، "إذا نشرت الولايات المتحدة مثل هذه الصواريخ بالقرب من بلادنا، فسوف نضطر للدفاع عن بلادنا... لقد حان الوقت للجلوس في جنيف أو موسكو أو واشنطن وتناول هذه القضايا بمحمل الجدية".
وأضاف، "معاهدة "ستارت-3" ينبغي تمديدها كما هي، وروسيا مستعدة لمناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي الأخرى مع الولايات المتحدة".
وتابع، "أنه من السهل جدا تمديد المعاهدة بصيغتها الحالية ( كما هي )، إذا كان لدى الولايات المتحدة كم هو الحال عند روسيا مخاوف بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي الأخرى فقد حان الوقت للالتقاء ومعالجة هذه القضايا.. نحن مستعدون وما زلنا ننتظر ردا إيجابيا من الجانب الأمريكي".
وفقا للسفير، تشعر روسيا بقلق عميق إزاء الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي.
واختتم قائلا: "اليوم بين الولايات المتحدة وروسيا يوجد معاهدة واحدة هي "ستارت – 3"، وفي فبراير 2021 لن تكون[ستنتهي صلاحياتها]، وهذا سيكون لأول مرة منذ خمسين عام".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سبق أن أشار إلى أن الوضع المرتبط بمجال الأمن في العالم لم يتحسن، بل تدهور وذلك بسبب التصرفات الأمريكية.


روسيا

دبلوماسى روسى

معاهدة نشر الصواريخ

أناتولى أنطونوف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة