حفتر يتابع مع قادة المحاور العسكرية سير العمليات ضد المليشيات فى ليبيا

كتب : أحمد جمعة

التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، اليوم الاثنين، مع قادة المحاور العسكرية فى طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات.



المشير خليفة حفتر يلتقى كافة محاور القتال العسكرية بالعاصمة طرابلس

وقال مكتب الاعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى إلى أن حفتر أوصى باستمرارية الانضباط العسكرى داخل المؤسسة ، مجددا تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم، وأيضاً الحفاظ على أرزاق كل الليبيين خصوصاً في الممتلكات العامة للدولة الليبية.



قادة المحاور القتالية فى طرابلس يلتقون المشير خليفة حفتر

يأتى اجتماع حفتر مع قادة المحاور العسكرية بعد توارد أنباء عن انهيار كامل فى صفوف المليشيات المسلحة، وهو ما يعزز احتمالية دخول قوات الجيش الليبى إلى قلب العاصمة طرابلس بأى وقت.