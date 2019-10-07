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حبس عامل ومبيض محارة خطفا شخص بسبب خلافات مالية بينهم فى الوايلى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:40 م
حبس عامل ومبيض محارة خطفا شخص بسبب خلافات مالية بينهم فى الوايلى محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الوايلى الجزئية، حبس عامل ومبيض محارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف شخص بسبب خلافات مالية بينهم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا من "صباح. ع"، 42 سنة، ربة منزل يفيد بتلقيها إتصال هاتفى من "م. م"، 55 سنة، عامل، وأبلغها بقيامه باختطاف واحتجاز زوجها "أحمد. ف"، 58 سنة، ومقيم بذات العنوان، وطلب منها مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، واتفق معها على التقابل بنفق الزعفران دائرة القسم.

 

وبإعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع "ص٠ ي"، 55 سنة، مبيض محارة، وقرر بقيامه والأخير بعمل توكيلات للمجنى عليه، إلا أنه قام بإنشاء مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة / قليوبية، واستخراج سجل تجارى وبطاقة ضريبية باسمهما، مما أدى إلى فرض ضرائب بمبالغ مالية كبيرة عليهما، وتم بإرشاد المتهم، ضبط المتهم الثانى بمكان احتجاز المجنى علية بمنطقة الزعفران دائرة القسم، والذى بمواجهته ايد ما جاء باقوال المتهم الأول، وبمناقشة المجنى علية ايد ما جاء باقوال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.


مباحث القاهرة

اختطاف شخص

خلافات مالية

الوايلى

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خطف

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