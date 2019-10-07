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حالة الطقس اليوم الإثنين 7/10/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 7/10/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الإثنين ، ففى مصر  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفياً مُعتدلاً بوجه عام ، بينما يكون حاراً نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتظهر مع ساعات العصر والمساء السحب المتوسطة والعالية في جنوب شرق المملكة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة، ويكون الطقس معتدلاً الى لطيف بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام مع درجات حرارة عشرينية في معظم المناطق نهاراً ، وفي ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى معتدلة ولطيفة بوجه عام وتكون مائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية نهاراً وتتحول الى شمالية شرقية ليلاً .

 

 

 

 


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