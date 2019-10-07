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جونسون: الكرة الآن فى ملعب الاتحاد الأوروبى بشأن انسحاب بريطانيا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:49 م
جونسون: الكرة الآن فى ملعب الاتحاد الأوروبى بشأن انسحاب بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين ، إن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي بشأن انسحاب بلاده منه وإن على التكتل أن يبحث على وجه السرعة اقتراحه الرامي لكسر جمود المحادثات قبل الانسحاب المقرر في 31 أكتوبر.

 

وقبل 24 يوما فقط من انسحاب بريطانيا المزمع، يتخذ كل من الطرفين موقفا يجنبه تحمل المسؤولية عن تأجيل الخروج أو الخروج دون اتفاق.

 

ورد قادة الاتحاد الأوروبي بفتور على اقتراحات اللحظة الأخيرة التي قدمها جونسون لكسر الجمود وأشاروا إلى مدى اتساع هوة الخلاف بين الجانبين حول أول انسحاب لدولة ذات سيادة من الاتحاد الأوروبي الذي قام على أنقاض أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

 

وقال جونسون للصحفيين "ما نقوله لأصدقائنا هو (أن) ما قدمناه هو عرض سخي وعادل ومعقول للغاية. ما نود سماعه منكم الآن هو ما هي أفكاركم".

 

وقال مشددا على أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر "إذا كانت لديكم ملاحظات على أي من المقترحات التي تقدمنا بها دعونا حينئذ ندخل في التفاصيل ونناقشها".

 

وتعهد جونسون مرارا بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر وأنه لن يسعى لأي تمديد آخر للانسحاب.

 

وأقر معارضوه السياسيون قانونا يلزمه بالكتابة إلى الاتحاد الأوروبي طالبا تأجيل الانسحاب من التكتل إذا فشل في التوصل معه إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر ، وهو اليوم التالي لانعقاد قمة للاتحاد الأوروبي.

 

في غضون ذلك، رفضت محكمة في اسكتلندا اليوم الاثنين دعوى أقامها نشطاء طالبوا فيها بإصدار أمر يلزم جونسون بطلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي وأشارت المحكمة إلى تأكيدات قدمتها لها الحكومة بأنها ستلتزم بالقانون.

 

وقدم جونسون مقترحه للاتحاد يوم الأربعاء الماضي، عارضا تسوية محتملة بشأن الحدود الأيرلندية التي تمثل أكثر قضايا الخروج إثارة للخلاف بين الجانبين.

 

 


بريطانيا

برويس جونسون

الاتحاد الاوروبى

ايرلندا

انسحاب بريطانيا

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