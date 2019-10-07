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تعرف على خطة الحكومة لتطوير سلاسل الإمداد والتموين لتغطية شرائح المجتمع

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:00 ص
تعرف على خطة الحكومة لتطوير سلاسل الإمداد والتموين لتغطية شرائح المجتمع د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت : نورا فخرى

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في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اهتماما كبيراً بتوفير السلع الاستراتيجية فى الأسواق بأسعار مناسبة في إطار خطة الدعم السلعي وتكوين مخزون يُؤمن الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية، وإحداث توازنات فى سوق السلع بما يحول دون الممارسات الاحتكارية والسلوكيات غير السوية.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مستهدفات برنامج "التوسع في المناطق اللوجيستية وسلاسل الإمداد" والذي يستهدف إنشاء المناطق اللوجيستية المتكاملة وسلاسل الإمداد والتموين للوصول إلي كافة شرائح المجتمع وتغطية كافة المحافظات المصرية، وذلك من واقع التقرير الحكومى المقدم إلى البرلمان عن العام الجارى على النحو الأتى:

1-  طرح إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوجيستيات تحت مظلة وزارة النقل لضمان الإشراف والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصله،  بنشاط المناطق التجارية / اللوجيستية .

2-  استكمال الحصر الدقيق للاسواق الموجودة (جملة وتجزئه).

3-  التعرف علي الظروف والعوامل المؤثرة في تحديد مواقع ومواصفات المراكز اللوجيستية بالمحافظات بناء علي معايير موضوعية منها منظومة النقل – معدلات التشغيل – أهمية المواقع والمراكز الصناعية.

4-   التوسع في تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركات الخاصة في إنشاء وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية.

5-  التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوحيد معايير منح الموافقات والتراخيص وسرعه استخراجها ومنع تضارب الاختصاصات.

6-   تيسير إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بتنفيذ المشروعات في المجال التجارى / اللوجيستي من قبل المحافظات ووفق إطار زمني محدد.

7-   المرونة في تحديد نظم حيازة المناطق اللوجيستية (نظام البيع أو نظام حق الانتفاع لمدة محددة) ووضع آلية محددة لتسعير الأراضي وعدم الطرح إلا بعد توصيل المرافق العامة.


مجلس النواب

الرئيس السيسي

الحكومة

التموين

وزارة التموين

الغذاء

اليوم السابع بلس

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