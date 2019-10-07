تعرف على الركن المادى والمعنوى لجريمة استغلال النفوذ فى القانون

كتب أحمد الجعفرى

جريمة استغلال النفوذ إحدى الجرائم التى عاقب عليها القانون، وتضمن عقوبات مغلظة لمرتكبيها، وتشمل الجريمة ركنيها مادى ومعنوى.

ويرصد "اليوم السابع" الفرق بين الركن المادى والمعنوى لجريمة استغلال النفوذ.



- الركن المادي ..

هو أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون الفاعل موظفا أو مستخدما، بالتالى فهذه الجريمة تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عامًا.

لا يستلزم أيضاً أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذى وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ.

الركن المعنوي ..

هو القصد الجنائي في صورة العمد .