سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على الركن المادى والمعنوى لجريمة استغلال النفوذ فى القانون

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:51 ص
تعرف على الركن المادى والمعنوى لجريمة استغلال النفوذ فى القانون محكمه _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جريمة استغلال النفوذ إحدى الجرائم التى عاقب عليها القانون، وتضمن عقوبات مغلظة لمرتكبيها، وتشمل الجريمة ركنيها مادى ومعنوى.

ويرصد "اليوم السابع" الفرق بين الركن المادى والمعنوى لجريمة استغلال النفوذ.
 

- الركن المادي ..

هو أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون الفاعل موظفا أو مستخدما، بالتالى فهذه الجريمة تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عامًا.

لا يستلزم أيضاً أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذى وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ.

 الركن المعنوي ..

هو القصد الجنائي في صورة العمد .


اخبار الحوادث

استغلال النفوذ

قانون العقوبات

محكمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمتا القيم والعليا للقيم تعودان للعمل.. القضاء الأعلى يعتمد تشيكلهما بعد تأجيل جلساتهما إداريا.. و149 قضية فرض حراسة فقط متداولة أمامهما.. أبرزها التحفظ على أموال المتهمين باستغلال النفوذ والإتجار بالمخدرات

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 05:30 م

الاستئناف تتسلم قضية سعاد الخولى لتحديد جلسة " استغلال النفوذ "

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:55 م

"الكسب" يتسلم تقارير الخبراء بشأن ثروة 3 قيادات إخوانية بعهد مرسى.. المتهمون استغلوا نفوذهم الوظيفى وأحدهم حقق كسب 900 مليون جنيه وآخر حصل على شقق.. التحقيقات كشفت تعمد الإخوان استثناء مناصب من الرقابة الحسابية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 08:00 م

"الكسب غير المشروع" يبلغ النيابة عن اتهام جمال اللبان بالاتجار فى العملة الأجنبية.. و"الشئون المالية" تحيله للمحكمة الاقتصادية بالاتجار بـ 200 مليون جنيه.. والجهاز ينفذ حكم "استغلال النفوذ" ويصادر 346مليون جنيه

الأحد، 08 سبتمبر 2019 08:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة