اليوم.. انقطاع المياه 12 ساعة عن قرية دماص بميت غمر لأعمال الربط

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بأنه سوف يتم قطع المياه، اليوم الاثنين، عن قرية دماص التابعة لمركز ميت غمر، وذلك لعمل نقطة الربط بين الخط الجديد من المحطة السطحية، على الخط القديم قطر 350 مم، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

وطالبت الشركة من جميع المصالح الحكومية والهيئات والمخابز والأهالى بقرية دماص توفير احتياجاتهم من مياه الشرب وقت الانقطاع، لحين الانتهاء وعودة المياة مرة أخرى للقرية.

وقد وجه مجلس المدينة تنبيه للجميع باتخاذ اللازم استعدادا لعمليات الربط وانقطاع المياه طوال هذه الفترة.