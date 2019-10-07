القائد العام للقوات المسلحة العراقية يوجه بسحب الجيش من مدينة الصدر

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وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدى اليوم الاثنين بسحب كافة قطاعات الجيش من مدينة الصدر الواقعة شرق العاصمة بغداد واستبدالها بالشرطة الاتحادية.

ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية، وقالت إن هذا القرار يأتي عقب ساعات من اندلاع اشتباكات عنيفة أودت بحياة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 25 آخرين بجروح متفاوتة في العاصمة بغداد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أمس الأحد مقتل 104 وإصابة 6107 آخرين خلال التظاهرات وأعمال العنف التي تشهدها البلاد.

ويعيش العراق على وقع احتجاجاتٍ شعبية بدأت يوم الثلاثاء الماضي ومستمرة حتى الآن، وسط مطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل.