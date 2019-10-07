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السفارة المصرية فى إثيوبيا تنظم حفل استقبال بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:06 م
السفارة المصرية فى إثيوبيا تنظم حفل استقبال بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر السفارة المصرية فى إثيوبيا تحتفل بذكر نصر أكتوبر
كتبت أسماء نصار

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احتفلت السفارة المصرية فى أديس أبابا، بذكرى نصر السادس من أكتوبر 1973، بحضور السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقى، وملحق الدفاع المصرى، وكامل طاقم السفارة المصرية والمكاتب الفنية، وملحقى الدفاع المعتمدين لدى اثيوبيا والاتحاد الإفريقى، وأعضاء المجتمع الدبلوماسى فى أديس أبابا وكبار مسئولى المفوضية.

والقى ملحق الدفاع المصرى فى السفارة المصرية بإثيوبيا كلمة فى مستهل الحفل استعرض خلالها المسيرة الحضارية للجيش المصرى عبر التاريخ، والقيم الوطنية والبطولة التى اتسم بها فى دفاعه عن حرمة تراب الوطن وتجسيده لصلابة الشخصية المصرية في العبور نحو المستقبل واجتياز المستحيل، وهو ما جسده عمليا فى نصر أكتوبر، وتوازى دوره فى حماية الكنانة مع يد البناء والتعمير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

تضمن الحفل إذاعة مجموعة من الأفلام الوثائقية التاريخية التي سجلت عظمة انتصار الجيش المصرى فى أكتوبر 1973، إضافة لاستعراض التطور والكفاءة القتالية والاحترافية التي وصل لها خلال عملية التحديث المستمرة للقوات المسلحة المصرية.

 

الاتحاد الافريقى

نصر اكتوبر

اديس ابابا

سفير مصر فى اثيوبيا

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