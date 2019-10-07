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السفارة الفلسطينية : 11 مسئولا مرافقين لرئيس الوزراء فى زيارة القاهرة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:02 م
السفارة الفلسطينية : 11 مسئولا مرافقين لرئيس الوزراء فى زيارة القاهرة اشتية ومدبولى
كتب- هاشم الفخرانى

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وصل رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، مساء اليوم الاثنين، إلى القاهرة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لفتح آفاق التعاون بين فلسطين ومصر في كافة المجالات، وبما يعزز العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي وفتح آفاق اقتصادية لبداية الانفكاك التدريجي عن إسرائيل .

وذكرت السفارة الفلسطينية بالقاهرة ، أنه كان في استقبال رئيس الوزراء في الصالة الرئيسية بمطار القاهرة الدولي، د.مصطفى مدبولي، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية المصرية، بالإضافة إلى كادر سفارة فلسطين في القاهرة ومندوبيتها بالجامعة العربية ،واستعرض أشتيه و مدبولى حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والمصري .

وعقد اشتية ، اجتماعا ثنائيا ،بحثا خلاله آفاق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وانضم إلى الاجتماع بعد ذلك الوزراء من أعضاء الوفدين ، ويتضمن جدول أعمال الزيارة، لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في مصر، وتتناول سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات بين فلسطين ومصر، لتنفيذ قرار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، بالإضافة إلى أنه سيجري خلال الزيارة توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية.

وأشاد اشتية ،  بالعلاقة المميزة بين فلسطين ومصر التي تمتد في عمق التاريخ، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء المصري والوزراء.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الفلسطينى وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، وأمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم .

 

من جانبه، أكد السفير دياب اللوح، أن الهدف من زيارة رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق، هو مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بها إلى أعلى مستويات التنسيق، الأمر الذي أكده الرئيس محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات.

 

 


فلسطين

مصر

القاهرة

محمد اشتية

د مصطفى مدبولى

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